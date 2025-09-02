قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
أخبار العالم

الخميس المقبل.. زيلينسكي يلتقي بقادة أوروبيين في باريس للتسوية بين موسكو وكييف

فولوديمير زيلينسكي- الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي- الرئيس الأوكراني
هاجر رزق

أفاد مصدر سياسي أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي بقادة أوروبيين، في باريس، الخميس المقبل، في خضم جهود دبلوماسية لمحاولة التوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف.

وقال المصدر: من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين؛ لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في أي تسوية محتملة مع روسيا، والدفع بالدبلوماسية قدماً لأن الروس يماطلون مجدداً. 
وأضاف: من غير المتوقع حتى الآن أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الاجتماع.

ويعمل حلفاء أوروبيون لأوكرانيا على إعداد مجموعة من الضمانات الأمنية التي قد تدرج ضمن تسوية سلام محتملة تهدف إلى حماية كييف من أي هجوم روسي محتمل في المستقبل. وقالت زاخاروفا: «الضمانات الأمنية يجب أن تقوم على تفاهم مشترك يراعي المصالح الأمنية لروسيا».

وقالت روسيا، أول أمس، إن المقترحات الغربية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من شأنها أن تزيد من خطر الصراع بين موسكو والغرب، من خلال تحويل كييف إلى «مصدر استفزازات استراتيجي» على حدود روسيا.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن أي مقترحات تتعلق بضمانات أمنية لأوكرانيا ينبغي أن تضع في الحسبان مخاوف روسيا، مضيفةً أن المقترحات الغربية الحالية تهدف إلى كبح روسيا، وتحويل أوكرانيا إلى مصدر استفزازات على حدودها، قائلةً، للصحافيين، إن ذلك قد يزيد خطر نشوب صراع عسكري مع موسكو.

