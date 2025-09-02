الخميس المقبل.. زيلينسكي يلتقي بقادة أوروبيين في باريس للتسوية بين موسكو وكييف

أفاد مصدر سياسي أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي بقادة أوروبيين، في باريس، الخميس المقبل، في خضم جهود دبلوماسية لمحاولة التوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف.

وقال المصدر: من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين؛ لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في أي تسوية محتملة مع روسيا، والدفع بالدبلوماسية قدماً لأن الروس يماطلون مجدداً.

وأضاف: من غير المتوقع حتى الآن أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الاجتماع.

ويعمل حلفاء أوروبيون لأوكرانيا على إعداد مجموعة من الضمانات الأمنية التي قد تدرج ضمن تسوية سلام محتملة تهدف إلى حماية كييف من أي هجوم روسي محتمل في المستقبل. وقالت زاخاروفا: «الضمانات الأمنية يجب أن تقوم على تفاهم مشترك يراعي المصالح الأمنية لروسيا».

وقالت روسيا، أول أمس، إن المقترحات الغربية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من شأنها أن تزيد من خطر الصراع بين موسكو والغرب، من خلال تحويل كييف إلى «مصدر استفزازات استراتيجي» على حدود روسيا.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن أي مقترحات تتعلق بضمانات أمنية لأوكرانيا ينبغي أن تضع في الحسبان مخاوف روسيا، مضيفةً أن المقترحات الغربية الحالية تهدف إلى كبح روسيا، وتحويل أوكرانيا إلى مصدر استفزازات على حدودها، قائلةً، للصحافيين، إن ذلك قد يزيد خطر نشوب صراع عسكري مع موسكو.