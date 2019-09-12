مقتل 50 على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان في الكونجو

ذكر وزير الشؤون الإنسانية أن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم عندما خرج قطار عن القضبان في إقليم تنجانيقا بجنوب شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



وقال الوزير ستيف مبيكاي إن الحادث وقع في نحو الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي في بلدة مايباريدي وأن عدد القتلى أولي.



وأضاف على تويتر "أقدم التعازي لأسر المتوفين نيابة عن الحكومة".