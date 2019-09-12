معجبك رقم واحد.. كندة علوش تتغزل في عمرو يوسف بزفاف هنا الزاهد

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها مع زوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وخلال تواجدهما في حفل زفاف هنا الزاهد، وأطلت كندة علوش بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية.



وعلقت كندة علوش بينما هي تنظر في الصورة التي نشرتها على صفحتها لعمرو يوسف "سأكون دائمًا معجبك رقم واحد من حفل زفاف الأمس".. "مليوون مبرووك أحمد فهمى وعروسته القمر هنا "



وارتدت كندة علوش فستانا باللون الأسود، بكتفين من الدانتيل، وهو ما أبرز من إطلالتها بشكل كبير، وكانت إطلالتها من توقيع زينة حسني.



وتركت كندة علوش شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة، وجذابة، واختارت خبيرة التجميل والميك اب ارتيست دينا صديقي ماكياج مميزا للغاية لكندة علوش ، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



ولم تتكلف كندة علوش في ارتداء الاكسسوارات، إلا أنها اكتفت بارتداء خاتم بسيط، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..