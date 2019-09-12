خايفة من الخلفة.. قومى الطفولة ينقذ طفلة هربت من أسرتها بعد تزويجها عرفيا

أكد المجلس القوم للطفولة والامومة، أنه تم رصد الخبر المتداول بشأن واقعة هروب طفلة من أسرتها وزوجها وسلمت نفسها للشرطة، وذلك في إطار متابعة خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمهامه في توفير الحماية والدعم اللازم للأطفال.



وأشارت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان صحفي، أن البلاغ مسجل بالفعل على خط النجدة منذ نهاية أغسطس برقم 159363 حيث قامت برصده اخصائية اجتماعية بإحدى الجمعيات الشريكة بمحافظة الشرقية حيث عثرت الأخصائية على الطفلة بمركز شرطة فاقوس بمفردها ولدى سؤالها عن سبب تواجدها أفادت بأنها من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وأن العم والأم قاما بتزويجها عرفيا من شخص يبلغ من العمر 45 عام وأن هذا الشخص متزوج من أخرى ولديه طفل ويسيء معاملتها وانها هربت منه بداية شهر أغسطس سبب رغبته في الإنجاب ولخوفها الشديد منه.



وأضافت الطفلة انه أثناء تواجدها بالقطار المتوجه إلى القاهرة قابلتها إحدى السيدات وتعاطفت مع حالتها واصحبتها معها لمسكنها في الجيزة واستضافتها لديها عدة أيام وأثناء عودة الطفلة إلى محافظتها البحيرة استقلت بالخطأ القطار المتوجه إلى الشرقية ولدى وصولها إلى محطة فاقوس حاول بعض الأشخاص التحرش بها والتعدي عليها جنسيا فاستغاثت بأمن المحطة وتم التوجه بها إلى مركز شرطة فاقوس وتحرر محضرا عن هذه الواقعة يحمل رقم 2271 لسنة 2019 إداري مركز فاقوس.



وعلى الفور قامت الاخصائية الاجتماعية بإبلاغ خط نجدة الطفل لتسجيل البلاغ والتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة.



وأضافت الدكتورة عزة العشماوي أن خط نجدة الطفل يقوم بتقديم كافة سبل الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للطفلة، كما قام المجلس بإبلاغ النائب العام للتحقيق في واقعة تزويج الطفلة دون السن القانونية، كما قررت النيابة العامة إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.