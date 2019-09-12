ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سرقة سيارة عسكرية تابعة للجيش في الكويت

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:18 م
سيارة عسكرية كويتية
سيارة عسكرية كويتية
سعيد العربي
نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأنه تم سرقة سياره عسكرية تابع للجيش الكويتي من قبل مواطن عشريني ، وقد تمكنت وزارة الداخلية من القاء القبض عليه ، حيث جاري التحقيق معه من قبل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لمعرفة الدوافع وراء السرقة .

وذكرت رئاسة اركان الأركان العامة للجيش الكويتي حسب ما نشر موقع الكويتية أنه: ضبط مواطن عشريني سرق سيارة عسكرية تابع للجيش وجاري التحقيق معه من قبل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لمعرفة الدوافع وراء السرقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تكشف حقيقة تكوين لواء خاص بالجيش من حملة الجنسية الكويتية

ترشيحاتنا

ريم مصطفي بـ إطلالة مثيرة في حفل زفاف هنا الزاهد...شاهد

فضيحة مدوية.. إسرائيل تزرع أجهزة تجسس حول البيت الابيض

مبلغ خرافي..عرض مالي ضخم من ريال مدريد لضم محمد صلاح

بسبب زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد.. أكرم حسنى رقم واحد على يوتيوب

استدعى هشام جنينة وحقق في تفجير البطرسية.. 15 معلومة عن المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد

خاص.. والد محمد النني يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل نجله عن آرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب القاهرة 621 والصيدلة 609 درجات