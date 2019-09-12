سرقة سيارة عسكرية تابعة للجيش في الكويت

نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأنه تم سرقة سياره عسكرية تابع للجيش الكويتي من قبل مواطن عشريني ، وقد تمكنت وزارة الداخلية من القاء القبض عليه ، حيث جاري التحقيق معه من قبل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لمعرفة الدوافع وراء السرقة .
وذكرت رئاسة اركان الأركان العامة للجيش الكويتي حسب ما نشر موقع الكويتية أنه: ضبط مواطن عشريني سرق سيارة عسكرية تابع للجيش وجاري التحقيق معه من قبل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لمعرفة الدوافع وراء السرقة.
وذكرت رئاسة اركان الأركان العامة للجيش الكويتي حسب ما نشر موقع الكويتية أنه: ضبط مواطن عشريني سرق سيارة عسكرية تابع للجيش وجاري التحقيق معه من قبل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لمعرفة الدوافع وراء السرقة.