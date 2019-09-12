سرقة سيارة عسكرية تابعة للجيش في الكويت

نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأنه تم سرقة سياره عسكرية تابع للجيش الكويتي من قبل مواطن عشريني ، وقد تمكنت وزارة الداخلية من القاء القبض عليه ، حيث جاري التحقيق معه من قبل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لمعرفة الدوافع وراء السرقة .



وذكرت رئاسة اركان الأركان العامة للجيش الكويتي حسب ما نشر موقع الكويتية أنه: ضبط مواطن عشريني سرق سيارة عسكرية تابع للجيش وجاري التحقيق معه من قبل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لمعرفة الدوافع وراء السرقة.