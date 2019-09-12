عروض فنية لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بـ ثقافة مطروح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح، حيث تتواصل فعاليات ملتقى إبداعات الشاطئ على المسرح الصيفى، وقدمت خلاله فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية مجموعة من عروضها الفنية، إلى جانب عروض فنية لفريق مطروح للمواهب الشابة.



أقام قصر ثقافة الطفل مجموعة من الورش الفنية للأطفال، الأولى أدارتها الفنانة صحراء وصفى وذلك بحضانة الفردوس، الثانية لتصنيع الأشكال من الخامات البسيطة أدارتها الفنانة هند عبدالحميد وذلك بحضانة البستان، الثالثة لتكوين أشكال باستخدام الورق الملون والفوم أدارتها الفنانة هند عبدالحميد بجمعية التحدى لذوى الاحتياجات الخاصة.



عقد قصر ثقافة مطروح ورشة تلوين أدارتها الفنانة شيماء الواعى، حيث دارت حول تعليم الأطفال طريقة مزج الألوان للوصول إلى أشكال متناسقة وجميلة، كما اجتمع نادى الأدب العام لمناقشة أحدث الأعمال الأدبية الشعرية والقصصية.