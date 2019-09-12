في عيد ميلاده.. معلومات رقمية في حياة قيصر الغناء كاظم الساهر

يصادف اليوم الخميس عيد ميلاد قيصر الغناء العربي وسفير الأغنية العراقية النجم كاظم الساهر والذي نجح في الحفاظ على مكانته الفنية لسنوات طويلة ومواكبة تطور صناعة الموسيقى ونكشف من خلال هذا التقرير بعض المعلومات الرقمية عنه ..



62 .. هذا هو عمر النجم كاظم الساهر ، فهو من مواليد 12 سبتمبر 1957 وقد ولد في الموصل وعانى من الفقر بطفولته.



39 هو عدد سنوات عمل كاظم الساهر بمجال الموسيقى حيث بدأ مشواره الفني عام 1980 ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية في جميع انحاء الوطن العربي .



26 هو عدد الألبومات الغنائية التي قدمها كاظم الساهر وأبرزها سلامتك من الاه ومدرسة الحب والحب المستحيل وحافية القدمين .



5 .. هو عدد المواسم التي شارك بها ببرنامجي ذا فويس وذا فويس كيدز والذي أثبت من خلاله تمكنه من التحكيم وتقييم المواهب.