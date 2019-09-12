بـ قشر السمكة.. مي كساب تبهر متابعيها بإطلالة غير متوقعة على انستجرام

نشرت المطربة والممثلة مي كساب صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، بإطلالة كاجوال مميزة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، والتعليق على صورتها.



وارتدت مي كساب تيشرت باللون الأحمر اللامع قشر السمكة، على كامل التيشرت، وهو ما أبرز من انوثتها وإعطاها شكلا أنيقا للغاية.



وتركت مي كساب شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، بالإضافة إلى اختيارها بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.



ولم تتكلف في ارتداء الأكسسوارات، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة حيوية، وبسيطة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..