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رياضة

مباريات النادي الأهلي في قرعة الدوري المصري 2020

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:04 م
مباريات النادي الأهلي
مباريات النادي الأهلي في قرعة الدوري المصري 2020
محمد رشاد
أقيمت فعاليات قرعة الدوري المصري لموسم 2019-2020 ظهر اليوم الخميس ،بحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة وممثلي الأندية المصرية.

الأهلي سيبدأ مشواره في حملة الدفاع عن لقبه من خلال مواجهة سموحة بالأسبوع الأول من قرعة الدوري المصري ثم مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية.

وسيخرج الأهلي بعد إعلان قرعة الدوري المصري إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه بالأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة من خلال مواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.

وسيواجه الأهلي منافسه المصري في الأسبوع السادس، كما سيلتقي مع الإسماعيلي في قمة الأسبوع التاسع، على أن يخوض الأحمر مواجهة صعبة أمام بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة وتحديدًا في الأسبوع السادس عشر.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري المصري في 21 من الشهر الجاري على أن تختتم المنافسات في مايو من عام 2020

وجاء ترتيب مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأسبوع الأول .. سموحة × الأهلي

الأسبوع الثاني .. الأهلي × الإنتاج الحربي

الأسبوع الثالث.. أسوان × الأهلي

الأسبوع الرابع .. الأهلي × الزمالك

الأسبوع الخامس .. الجونة × الأهلي

الأسبوع السادس .. الأهلي × المصري

الأسبوع السابع .. وادي دجلة × الأهلي

الأسبوع الثامن .. الأهلي × حرس الحدود

الأسبوع التاسع .. الإسماعيلي × الأهلي

الأسبوع العاشر .. الأهلي × الاتحاد السكندري

الأسبوع الحادي عشر .. مصر المقاصة × الأهلي

الأسبوع الثاني عشر .. الأهلي × إف سي مصر

الأسبوع الثالث عشر.. الأهلي × طنطا

الأسبوع الرابع عشر .. المقاولون العرب × الأهلي

الأسبوع الخامس عشر .. الأهلي × إنبي

الأسبوع السادس عشر .. بيراميدز × الأهلي

الأسبوع السابع عشر .. الأهلي × طلائع الجيش

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