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فن

بـ بادي اخضر.. شاهد.. ياسمين صبري تبهر الجمهور في أحدث ظهور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:19 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
محمد بدران
نشرت النجمة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وارتدت ياسمين صبرى بادي اخضر وفوقه جاكيت أبيض أبرز أنوثتها، واعتمدت على الماكياج الهادئ والمناسب لإطلالتها، وعلقت قائلة "كل شيء نفس الشيء"

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى 2019، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
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بـ بادي اخضر.. شاهد.. ياسمين صبري تبهر الجمهور في أحدث ظهور

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