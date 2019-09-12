مدرب الاهلي يوجه رسالة إلى المشككين في قدرات فايلر .. فيديو

وجه سامي قمصان مدرب مساعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى المشككين في قدرات رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق، بأن يلتزموا الصمت ويكفوا عن الهجوم.



وقال سامي قمصان عبر قناة الأهلي "من يتمنى بالفعل فشل الأهلي، ويقولون إننا تعاقدنا مع مدرب ليس على قدر المستوى، فالأفضل لك أن تصمت وليس أن تهاجم، هذه رسالة لهم، كثيرون يحاربون النادي، وهذا معروف، وسيبقى الأهلي نادي القرن وإفريقيا".



وأضاف: "جمهور الأهلي حماه، وأعلم أنه واع، لذا لابد أن يثق ويساند مجلس الإدارة ولجنة التخطيط والجهاز الفني واللاعبين، لأن هدفنا جميعا إسعادهم، لابد أن تثقوا بنا، هناك جهات عديدة تحارب النادي وهذا معروف".