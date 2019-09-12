معلول وديانج ينتظمان في مران الأهلي بغينيا الاستوائية

انتظم علي معلول واليو ديانج لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.



وأدى الثنائي جانبا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل ان ينتظما في المران الجماعي مع بقية لاعبي الأهلي.



وكان الثنائي قد انضما لبعثة فريق الأهلي في غينيا الاستوائية بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.



ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.



