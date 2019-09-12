ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معلول وديانج ينتظمان في مران الأهلي بغينيا الاستوائية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:29 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
انتظم علي معلول واليو ديانج لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.

وأدى الثنائي جانبا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل ان ينتظما في المران الجماعي مع بقية لاعبي الأهلي.

وكان الثنائي قد انضما لبعثة فريق الأهلي في غينيا الاستوائية بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي ينتظم في تدريبات الكرة بالأهلي

تعرف على سبب غياب علي معلول وديانج عن مران الأهلي

معلول وأزارو يصلان غينيا الاستوائية للانضمام لبعثة الأهلي

جيرالدو وديانج ينتظمان في تدريبات الأهلي.. غدًا

عاشور ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي..اليوم

بعد انتهاء التوقف الدولي.. فايلر يظهر العين الحمرا لرباعي الأهلي

ترشيحاتنا

بـ ميك اب أورانج.. اسما شريف منير بـ لوك جديد

داليا مصطفى تقضي إجازة الصيف بصحبة زوجها شريف سلامة

بعد شائعة وفاته.. شاهد.. أحدث ظهور للفنان الكبير محمود ياسين وماذا قال ؟

غرامة على نفاد بنزين السيارة في الطريق العام بـ قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

حكاية مصرى آخر يحب الأميرة ديانا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

مي سليم تظهر بإطلالة أنيقة تبهر الجمهور

بـ ملابس الشاطئ ..داليا مصطفى تنشر سيلفي مع زوجها