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فن

أحمد عز ينشر صورة له أثناء حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:36 ص
احمد عز
احمد عز
مصطفى كرم
نشر الفنان أحمد عز مجموعة من الصور له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وظهر الفنان أحمد عز في حفل زفاف أحمد فهمي مع الفنان مصطفي خاطر ومحمد أنور وعدد من أصدقائه ومعجبيه.

وعلق أحمد على الصورة قائلا: "من فرح الفنان أحمد فهمي".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "قمررر" انا بغير "عقبالك ان شاء الله " و " كل ما تكبر تحلو".

وكان الفنان أحمد فهمي قد احتفل بزفافه على الفنانة هنا الزاهد أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

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