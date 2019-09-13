محمد رجب مع حلا شيحة بلوك جديد في فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد

نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر محمد رجب بصورة سيلفي مع الفنانة حلا شيحة من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، وحل محمد رجب بـ لوك جديد بحلق رأسه مع ترك ذقنه، كما حلت حلا شيحة بإطلالة جذابة بارتدائها فستان أسود لامع.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيهما عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منوريز يا حلوين" و " الجميلة حلا ".



واحتفل الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد عبر بحفل زفافهم بحضور عدد كبير من أصدقائهم نجوم الفن والإعلام.