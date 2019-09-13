بشرى عن رحيل مكتشفها سيمون أسمر: سنفتقدك

نعت الفنانة بشري المخرج اللبنانى الكبير سيمون أسمر، المُلقب بـ صانع النجوم.



ونشرت بشرى صورة للراحل سيمون أسمر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت بشرى على الصورة قائلة "وداعا مسيو سيمون اسمر المخرج الفنان وصانع النجوم اللبناني وأحد مكتشفينى من خلال ستوديو الفن ....سنفتقدك ف انت من الرواد الذين يصعب تكرارهم..".



وتوفي المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما، تاركا العديد من الأعمال الفنية وعانى الراحل من أزمة صحية تعرض لها تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى.