مؤمن زكريا: فايلر لا يعرف بوجودي داخل الفريق حتى اللحظة

أكد مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق لا يعرف بوجود لاعب اسمه مؤمن زكريا داخل صفوف الفريق حتى هذه اللحظة.



وأضاف مؤمن زكريا في تصريحات لبرنامج " اللعيب " عبر قناة " ام بي سي مصر " أن لديه إصرارا قويا للعودة لصفوف الفريق مرة أخرى عقب انتهاء رحلته العلاجية بألمانيا، مشددا أن هدفه الأساسي هو إسعاد جماهير الأهلي التي ساندته ودعمته كثيرا.



وتابع مؤمن زكريا أنه يرغب في العودة لحصد البطولات مع الفريق وإحراز العديد من الأهداف.



وأكمل مؤمن زكريا أنه سيسافر يوم 20 سبتمبر المقبل إلي ألمانيا لمعرفة تفاصيل إصابته وموعد عودته للملاعب مرة أخرى مشددا أنه منذ 6 أشهر لم يخض أي مران للفريق.