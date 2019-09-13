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صباح البلد يقدم مجموعة من التمارين الرياضية المهمة.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
التمارين الرياضية
التمارين الرياضية
البهى عمرو
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة ، التي من الممكن أن يتم ممارستها فى المنزل وأثناء الذهاب للعمل وخلال صعود السلم.

وأكد خبير اللياقة البدنية، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الجمعة، ضرورة ممارسة هذه التمارين يوميا لتقليل الضغط اليومي، لأنها تشبه حركات اليوجا لذلك يفضلها لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.

وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين يمكن أن يمارسها أي شخص في أي سن على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال خبير اللياقة البدنية إن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.

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