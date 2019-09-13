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منوعات

220 ألف طفل لاجئ بـ أوغندا خارج المدارس

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
أطفال
أطفال
أ ش أ
أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن هناك 220 ألفا من الأطفال اللاجئين في أوغندا خارج المدارس بسبب نقص التمويل.

وأضافت المفوضية أنها بحاجة لما يزيد على 120 مليون دولار من أجل برامج تعليم اللاجئين في أوغندا، وكانت قد أطلقت نداء في شهر مايو الماضى لكنها لم تتلق سوى 30 فى المئة من التمويل المطلوب.

وصرح مدير مكتب أوغندا التابع للمفوضية بأن عدم الحصول على فرصة للتعليم يجعل الشباب والأطفال يشعرون بالإحباط.

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