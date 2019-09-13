خلال استقباله السفير المصري.. رئيس جيبوتي يشيد بالعلاقات المتميزة مع القاهرة

استقبل الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، السفير أحمد عادل صبحي، سفير مصر في جيبوتي، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمل السفير هناك.





ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»، فقد أشاد رئيس جيبوتي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والتطورات الإيجابية التي تشهدها تلك العلاقات، طالبًا نقل تحياته وإعزازه وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



