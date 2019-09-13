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أخبار البلد

خلال استقباله السفير المصري.. رئيس جيبوتي يشيد بالعلاقات المتميزة مع القاهرة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
رئيس جيبوتي يستقبل
رئيس جيبوتي يستقبل سفير مصر
محمد وديع
استقبل الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، السفير أحمد عادل صبحي، سفير مصر في جيبوتي، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمل السفير هناك.

ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»، فقد أشاد رئيس جيبوتي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والتطورات الإيجابية التي تشهدها تلك العلاقات، طالبًا نقل تحياته وإعزازه وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما منح رئيس جيبوتي السفير المصري وسامًا، سلمه له عبد القادر كامل محمد رئيس وزراء جيبوتي، وذلك تقديرًا لما شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية.
خلال استقباله السفير المصري.. رئيس جيبوتي يشيد بالعلاقات المتميزة مع القاهرة
خلال استقباله السفير المصري.. رئيس جيبوتي يشيد بالعلاقات المتميزة مع القاهرة
خلال استقباله السفير المصري.. رئيس جيبوتي يشيد بالعلاقات المتميزة مع القاهرة

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