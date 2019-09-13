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رياضة

ريال مدريد يقدم عرضا ماليا خياليا لـ محمد صلاح .. تعرف عليه

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:07 م
محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعى
عاد محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب المصرى إلى حسابات ريال مدريد الإسباني لرغبته في التعاقد معه بعد نهاية الموسم الجاري 2019-2020 من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق الملكي.

ويدرس ريال مدريد تقديم صفقة خيالية قد تبلغ قيمتها 210 مليون يورو للفوز بخدمات محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى لدعم هجوم العملاق الأسبانى الموسم المقبل.

ويتمتع محمد صلاح بقدرات هجومية كبيرة والتي ظهرت واضحة في الموسمين الماضيين، حيث توج بلقب هداف الدورى الإنجليزى بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب فى القارة الإفريقية عامين متتاليين وثالث أفضل لاعب فى العالم العام الماضى .

ويحظى محمد صلاح بمتابعة قوية من زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد الذى يرغب فى الحصول على خدمات الفرعون المصرى .

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