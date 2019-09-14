أضرار الميكرويف.. منظمة الصحة العالمية تكشف المستور

أضرار الميكرويف، لا يعلمها كثيرون على الرغم من استخدامه بصورة دورية داخل المطبخ إلا أن منظمة الصحة العالمية، كان لها رأى مهم فى أضرار الميكرويف وتوضيح طرق الاستخدام السليمة لطهى الطعام داخله.





لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى، اضرار الميكرويف منظمة الصحة العالمية.





أضرار الميكرويف حسب منظمة الصحة العالمية





منظمة الصحة العالمية أكدت أن أضرار الميكرويف تتوقف على طريقة استخدامها واتباع التعليمات والإرشادات التى تنص عليها الشركة المصنعة، إلا أنه هناك بعض الاحتياطات التى يمكن أن تقى صحة الإنسان من اضرار الميكرويف، بأسلوب أمن ومناسب للطهى، للحصول على مجموعة متنوعة من الأطعمة.





أضرار الميكرويف





يمكن امتصاص طاقة الميكروويف بواسطة الجسم وإنتاج الحرارة في الأنسجة المكشوفة. فالأعضاء التي تعاني من نقص في إمدادات الدم والتحكم في درجة الحرارة ، مثل العين ، أو الأنسجة الحساسة للحرارة مثل الخصيتين ، معرضة بدرجة أكبر لخطر التلف الحراري. ومع ذلك ، لن يحدث التلف الحراري إلا من التعرض الطويل إلى مستويات طاقة عالية للغاية ، وهو ما يتجاوز بكثير تلك المقاسة حول أفران الميكروويف.





منظمة الصحة العالمية





أوضحت منظمة الصحة العالمية اضرار الميكرويف والتى تتمثل :-





- يمكن أن تتعرض بعض الأعضاء فى جسم الإنسان لخطر التلف الحراري، وخاصة أن هناك تعاني من نقص في إمدادات الدم والتحكم في درجة الحرارة ، مثل العين ، أو الأنسجة الحساسة للحرارة مثل الخصيتين، لذلك فإن التعرض الطويل إلى مستويات طاقة عالية للغاية، يهدد صحة الانسان.





- من أضرار الميكرويف، فإنه قد يصيب الإنسان بالحروق الشديد بسبب المياه الساخنة وذلك نتيجة، حدوث غليان مفاجئ للماء داخل الميكروويف.





- هناك بعد الأنواع من الطعمة لا يمكن وضعها فى الميكرويف مثل البيض حيث أنه يمكن أن يسخن بشكل غير متساو وقد تنفجر الأمر الذى يحدث فى قشرة البيضة.





- أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدل التسخين داخل الميكرويف يعتمد على كمية الطعام الت يتم تسخيتها، حيث أن وجود كية كبيرة من الطعام، يمنع من تغلغل الموجات في أجزاء أكثر سمكا من الطعام، وبالتالى تنتج طهيًا غير متساوٍ، الأمر الذى يؤثر بطبيعة الحال على الصحة، نظرا لعدم قتل بعض الفطريات أو البكتريا التى قد تكون موجود فى الطعام نظرا لعدم تسخينه جيدا.





تنصح منظمة الصحة العالمية بعد خطوات يجب الالتزام بها من أجل تجنب اضرار الميكرويف والتى تتمثل فى :-





- ضرورة الحفاظ على الفرن وإغلاق باب الفرن جيدا لمنع تسريب طاقة الميكرويف، فضلا عن ضرورة إبقاء زر الإيقاف والتشغيل نظيفة، والتأكد من عدم وجود أي عيوب أو تلف أجزاء من الفرن.





- يجب أن يتم الإبقاء على الطعام الذي يتم تسخينه في فرن ميكروويف لعدة دقائق بعد اكتمال الطهي للسماح بتوزيع الحرارة في جميع أنحاء الطعام.





-يجب استخدام الأطباق المصممة خصيصًا للطبخ بالميكروويف، وخاصة أن هناك بعض الخامات التى قد تذوب أو تنفجر مثل المواد البلاستيكية غير المناسبة لفرن الميكروويف.





-لا يوصي بتشغيل فرن فارغ، في حالة عدم وجود طعام، حيث يمكن أن تنعكس طاقة الميكروويف إلى الصمام المغناطيسي إلكتروني وقد تتلفه.



