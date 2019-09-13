قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

أعلن الفنان تامر عاشور ودارين حلمي، المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، خطبتهما عبر صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فى حفل عائلي اقتصر علي المقربين فقط.



وتتمتع المرشحة السابقة لـ ملكة جمال الكون بقوام رشيق ومثالى مما يدفعها إلى أختيار الإطلالات التى تبرز رشاقتها، فهى تعتمد على قطع الملابس البسيطة وفساتين السهرة غير المبالغ فيها ما يمنحها مظهرا مميزا.



وتحرص خطيبة تامر عاشور فى كثير من الأحيان على الظهور دون استخدام مستحضرات التجميل مما يكشف عن جمالها الطبيعى، وتعتمد أيضا على تسريحات الشعر البسيطة المتناسقة مع وجهها وتبرز جمال ملامحها أيضا.