فتاة تتهجم على أحمد فهمي.. تعرف على رد فعل زوجته هنا الزاهد

حل الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر، والفنانة هنا الزاهد، ضيفان على برنامج «أنا وبنتي» للفنان شريف منير، وابنته «أسما» عبر قناة On E الفضائية، ليتحدث الثنائي، عن أعمالهما الفنية والشخصية في حلقة مسجلة أذيعت أمس الخميس، بالتزامن مع زواج «الزاهد» من الفنان أحمد فهمي قبل يومين.



وروى مصطفى خاطر موقفًا كوميديًا، حدث أمامه، حيث كان يجلس بصحبة زوجته، وأحمد فهمي وهنا الزاهد وعمرو يوسف وكندة علوش، ليتفاجئ بفتاة تندفع في جنون، وتتهجم على «فهمي» وتصيح: «أنا بكرهك ما بحبكش» وتمسك في رقبته، في ظل سكوت هنا الزاهد واستغرابها للموقف واندهاشها منه.



ووصف مصطفى خاطر، حالة هنا الزاهد في ذلك الموقف على طريقته الكوميدية، قائلًا: «هنا أصلا شعرها كيرلي ووشها صغير وكان بيصغر أكتر لدرجة انه دخل جوه الشعر»، وأشار «خاطر» إلى أن الفتاة كانت مندفعة بشدة، لدرجة أنها دفعت عمرو يوسف وهي في طريقها.



وأوضح خاطر، أنه تبين أن هذه الفتاة من فانز الفنان شيكو، وكانت تظن أن فهمي هو المتسبب في بدانة شيكو فيعطي له أكل كثير ليثير الضحك عليه، مشيرًا إلى أنه ترك صديقه مع هذه الفتاة ولم يتدخل.