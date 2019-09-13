ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل تفاؤل التجارة ومبيعات تجزئة قوية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:48 م
وول ستريت
وول ستريت
رويترز
فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي على ارتفاع متواضع اليوم الجمعة، بفعل تنامي التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك مبيعات التجزئة المحلية التي جاءت أقوى من المتوقع.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 34.22 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 27216.67 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.64 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 3012.21 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 3.90 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 8190.57 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ستاندر آند بورز وداو جونز يقفزان بدعم من قطاع التأمين الصحي والأسهم المالية

وول ستريت تفتح منخفضة في ظل مخاوف من الركود

ترشيحاتنا

الأرض تخسر معركتها في البقاء.. ودمار الكوكب بـ نهاية قريبة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9 -2019 والقنوات الناقلة

أضحكنا ومات حزينا.. قصة الشاويش عطية الذي توفي غاضبا من إسماعيل ياسين

مصائب قوم عند قوم فوائد.. يورجن كلوب سعيد بسبب ودية منتخبي مصر وكرواتيا

غرامة مالية على التدخين في المواصلات العامة بقانون المرور الجديد.. تعرف عليها

إنشاء مبنى ركاب جديد في مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة حول المشروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها

ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة في المنزل

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور