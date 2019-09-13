وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل تفاؤل التجارة ومبيعات تجزئة قوية

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي على ارتفاع متواضع اليوم الجمعة، بفعل تنامي التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك مبيعات التجزئة المحلية التي جاءت أقوى من المتوقع.



وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 34.22 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 27216.67 نقطة.



وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.64 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 3012.21 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 3.90 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 8190.57 نقطة.