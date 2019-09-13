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أخبار البلد

وظائف شاغرة بشركة WE بمرتبات تبدأ من 3500.. إليك الشروط المطلوبة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:44 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
قسم الأخبار
أعلنت شركة أكسيد، عن تنظيم يوم مفتوح للتقدم لوظيفة خدمة عملاء ودعم فني بالشركة المصرية للاتصالات WE الثلاثاء والأربعاء 17 و18 سبتمبر الجاري، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا، بمبنى شركة "اكسيد" في القرية التكنولوجية بالمعادي.

وحددت الشركة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع "فيس بوك"، مرتبات الوظائف 3500 جنيه لموظفي خدمة العملاء، و4500 جنيه لموظفي الدعم الفني، وجاءت شروط التقدم للوظائف كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال.

ألا يزيد السن عن 33 سنة.

أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن جيد.

ويتم الحضور دون أي مصاريف للتقدم، وتوفر الشركة تأمينا صحيا واجتماعيا للحاصلين على الوظائف.

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