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أخبار العالم

الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابيين اثنين في الموصل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:19 م
اعتقال ارهابيين
اعتقال ارهابيين
أ ش أ
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة "القيارة" جنوبي مدينة الموصل.

وذكرت الاستخبارات العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوي بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في مدخل القيارة الجنوبي بالموصل".

وأشار البيان إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

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