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حوادث

علاقة الحركة المدنية بالجماعة الإرهابية.. أعضاؤها يطالبون بالإفراج عن متهمى تنظيم الأمل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:22 م
الحركة المدنية
الحركة المدنية
مصطفى الرماح
علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة، ان جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بالضغط على أعضاء الحركة المدنية لتنفيذ سیاستهم وليقوموا بالضغط من خلال بيانات تطالب بالإفراج عن المتهمين في قضية تنظيم الأمل والتى ينتم أغلب المتهمين فيها للجماعة الإرهابية .

وعللت المصادر على أن أكبر دليل على أن الحركة المدنية الديمقراطية صناعة إخوانية هو قيام أعضائها بالكامل بنعى وفاة المعزول ووصفوه بالرئيس الشهيد.

ولم تكتف الحركة المدنية بفضائحها بل تسعى لتوريط رموز سياسية في العمالة لصالح الجماعة الإرهابية للضغط على الدولة والمطالبة بالإفراج عن المتهمين في قضية تنظيم الأمل الخاصة بتنظيم الإخوان .

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