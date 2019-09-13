ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال محمد علي يحسم مصير العمومية العادية لـ اتحاد الكرة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:32 م
الدكتور جمال محمد
الدكتور جمال محمد على
يسرى غازى
كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، مصير انعقاد فعاليات الجمعية العمومية للجبلاية، المقرر لها خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور جمال محمد علي فى تصريحات لـ "صدى البلد": إن عمومية الجبلاية العادية ستنعقد فى موعدها، وسيتم خلالها اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد، وبعض الملفات الأخرى.

وأشار الدكتور جمال محمد على إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني إنتهت من عدة ملفات بارزة مثل الإعلان عن موعد إنطلاق الدورى المحلى وتحديد موعد السوبر المصري وإجراء مراسم القرعة إلى جانب الإنتهاء من تشكيل اللجان.

وأوضح الدكتور جمال محمد على إلى أن لائحة النظام الأساسي بحاجة إلى بعض التعديلات خلال الفترةالمقبلة، منوها إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع ممثلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

ترشيحاتنا

هتعرف مين معاك ومين ضدك.. رسالة نارية من إبراهيم سعيد لـ مؤمن زكريا

لزيادة المناعة.. شريف مدكور يعطي وصفة سحرية لمرضى السرطان

عمره 2000 سنة.. فك لغز العثور على هاتف آيفون داخل مقبرة|شاهد

اتصمم في 24 ساعة.. فستان يبرز أناقة راندا البحيري

الأرض تخسر معركتها في البقاء.. ودمار الكوكب بـ نهاية قريبة

ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة في المنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور

الحب رزق.. نحات الخشب بممشى دهب يأسر قلوب السياح بشعبية المشاهد الطبيعية..صور