جمال محمد علي يحسم مصير العمومية العادية لـ اتحاد الكرة

كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، مصير انعقاد فعاليات الجمعية العمومية للجبلاية، المقرر لها خلال الأيام المقبلة.



وقال الدكتور جمال محمد علي فى تصريحات لـ "صدى البلد": إن عمومية الجبلاية العادية ستنعقد فى موعدها، وسيتم خلالها اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد، وبعض الملفات الأخرى.



وأشار الدكتور جمال محمد على إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني إنتهت من عدة ملفات بارزة مثل الإعلان عن موعد إنطلاق الدورى المحلى وتحديد موعد السوبر المصري وإجراء مراسم القرعة إلى جانب الإنتهاء من تشكيل اللجان.



وأوضح الدكتور جمال محمد على إلى أن لائحة النظام الأساسي بحاجة إلى بعض التعديلات خلال الفترةالمقبلة، منوها إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع ممثلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.