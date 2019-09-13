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رياضة

باسم مرسى يدعم مؤمن زكريا عبر إنستجرام

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:43 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد بدران
حرص باسم مرسي مهاجم فريق نادي الزمالك المعار إلى صفوف الإنتاج الحربي على دعم لاعب النادى الأهلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس لبرنامج " اللعيب " عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية.

ونشر " باسم مرسي " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة لمؤمن معلقا ❤❤🙏❤❤" ‏‏‏

ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.

وتحدث مؤمن زكريا أمس الخميس في حوار مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، وأكد أن إصابته نفسية بنسبة 60%، وسوف يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مؤكدا أنه كان وحيدًا طوال الفترة الماضية دون دعم أو مساندة من أي أحد.


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❤❤🙏🏼❤❤

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باسم مرسى يدعم مؤمن زكريا عبر إنستجرام

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