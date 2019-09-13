الداخلية: ضبط 9 أطنان لحوم وجبنة رومي فاسدة فى القليوبية والبحيرة .. فيديو

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تم ضبط مسئول ثلاجة لحفظ وتبريد السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية، وحيازته لـ 5 طن و250 جرام من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الىدمي، وضبط 4 اطنان جبن رومي داخل ثلاجة بالبحيرة.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

