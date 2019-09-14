قطار الشباب يعاود الانطلاق.. السيسي يشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بـ المنارة ويجيب على تساؤلات المصريين.. 1600 مشارك يحضرون الفعاليات.. وتأثير نشر الأكاذيب على الدولة أبرز الجلسات

مركز المنارة للمؤتمرات يتحول إلى خلية عمل من جانب الشباب القائمين على تنظيم المؤتمر

صفحة الرئيس السيسى تشارك من شارك فى مبادرة اسأل الرئيس

تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا تستعرض الظاهرة و تناميها في المنطقة

تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع..تتناول دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي





يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب ، والتي تقام فعالياتها لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.





وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.





وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخرين، هما جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا " وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب و تنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش،و توصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم،بالإضافة الى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.





أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي،واستعراض مايتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع،بالإضافة الى طرح تسأول عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.





ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net بداية من الثلاثاء الماضي واغلق اليوم الجمعة.





وأعلنت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس" والتي سيجيب عليها الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب غدًا السبت.





وقالت الصفحة: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.





وقد بدأت جلسة إسأل الرئيس في المؤتمر الوطني الثالث والذي انعقد في مدينة الإسماعيلية في شهر أبريل عام ٢٠١٧ ، ومنذ ذلك الحين تكررت هذه الجلسة في مختلف المؤتمرات الوطنية للشباب نظرا لحيويتها و أهمية تواصل الرئيس مع المصريين والرد على تسآؤلاتهم .





وكان المؤتمر الوطني للشباب قد أعلن عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المؤتمر في نسخته الثامنة والتي ستنعقد اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة بدءا من الثلاثاء الماضي ، وتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر وهو egyouth.com حيث أغلق باب التسجيل اول أمس الخميس، وكان ينبغي على من يريد الحصول على دعوة لحضور المؤتمر أن يقوم بتسجيل بياناته على الموقع.





هذا وتحول مركز المنارة للمؤتمرات الى خلية عمل من جانب الشباب القائمين على تنظيم النسخة الثامنة للمؤتمر التى ستعقد اليوم السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وظهر جليا درجة الجاهزية والإستعداد من حيث الإنتهاء من كساء القاعة بهوية المؤتمر الوطني للشباب وأيضا مداخل مركز المنارة والأروقة والتي انتشر فيها شعار المؤتمر الوطني للشباب علما بأنه لا يزال سير العمل الذي يبذله الشباب على قدم وساق لوضع اللمسات النهائية ليخرج المؤتمر بصورته الإحترافية المعتادة.





وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف علي أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب اطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦ .



