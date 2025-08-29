استئصال جزء من الأمعاء وتوصيل الأطراف ببعضها لـ رضيعة مصابة بغرغرينا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي ، بمستشفى زاوية الناعورة المركزي ، التابعة لمحافظة المنوفية ، من استئصال جزء من الأمعاء وتوصيل الأطراف ببعضها لطفلة رضيعة مصابة بغرغرينا .



وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الحالة لـ طفلة رضيعة عمرها أسبوع تعاني من انسداد معوي نظرًا لحدوث التواء خلقي بالأمعاء مما أدى إلى حدوث غرغرينا مع ملاحظة وجود عيب خلقي آخر مخرج الشريان المعوي العلوي بغير مكانه أعلى الإثنى عشر.

استكشاف عاجل واستئصال الجزء المصاب

وتابعت وزارة الصحة والسكان ، تم تم عمل استكشاف عاجل واستئصال الجزء المصاب بالغرغرينا وتوصيل باقي الأطراف ببعضها



وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي انه تم نقل الطفلة إلى قسم الحضانات للعلاج والمتابعة وحالتها مستقرة يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي

