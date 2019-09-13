أول قرار من الإسماعيلي بعد رباعية أهلي بنغازي

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي منح لاعبيه الذين شاركوا فى مواجهة أهلى بنغازى الليبى راحة سلبية من مران الغد.



واستقر الجهاز الفني على أن يقام يوم الغد مران للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء اليوم.



وفاز الاسماعيلي على منافسه فريق أهلي بنغازى الليبي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال وينتظر لقاء الإياب المقرر إقامته فى تونس.



أحرز رباعية قلعة الدراويش وجيه عبدالحكيم "هدفين" وأحمد مدبولى وعبدالرحمن مجدى لكل منهما هدفا فيما سجل ثنائية الفريق الليبي سفيان عمران وديفيد.