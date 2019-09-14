باستخدام هذه التقنية.. جوجل قادرة على اكتشاف 26 مرضا

أوضحت شركة جوجل "Google" الأمريكية، أن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، قادرة على اكتشاف 26 نوعا من الأمراض الأكثر شيوعًا حول العالم.



وبحسب ما ذكره موقع "VentureBeat" التقني، تكشف التقنية المملوكة لجوجل 26 مرضًا جلديًا بدقة مثل أطباء الأمراض الجلدية، حيث تعتبر هذه الأمراض من أكثر الأنواع انتشارًا حول العالم، بعد نزلات البرد والتعب والصداع.



وتشير التقديرات إلى أن 25 % من جميع العلاجات المقدمة للمرضى في جميع أنحاء العالم مخصصة لأمراض الجلد، وأن ما يصل إلى 37 % من المرضى الذين تمت مشاهدتهم في العيادة لديهم شكوى جلدية واحدة على الأقل.



وحفز هذا الاتجاه الباحثين في شركة "جوجل" لابتكار نظام ذكاء اصطناعي قادر على اكتشاف أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في الرعاية الأولية.



وأظهرت شركة "جوجل" من خلال ورقة بحثية جديدة أن النظام قادر على اكتشاف 26 مرضًا جلديًا بدقة عند تقديمه مع صور وبيانات وصفية حول حالة المريض، وتدعي أنه على قدم المساواة مع أطباء الأمراض الجلدية المعتمدين من الولايات المتحدة.



وكتب مهندس برمجيات جوجل، يوان ليو "Yuan Liu"، ومديرة البرنامج التقني (Google Health)، بيجي بوي Peggy Bui: "لقد طورنا نظامًا للتعلم العميق (DLS) لمعالجة أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في الرعاية الصحية الأولية".



وأضافا: "هذه الدراسة تسلط الضوء على إمكانات DLS لزيادة قدرة الممارسين العامين الذين لم يكن لديهم تدريب تخصصي إضافي لتشخيص الأمراض الجلدية بدقة".



وكما ذكرا أن أطباء الأمراض الجلدية لا يعطون تشخيصًا واحدًا لأي مرض جلدي، بل يقومون بإنشاء قائمة مرتبة من التشخيصات (التشخيص التفريقي) الممكنة، لتضييقها بشكل منهجي عن طريق الفحوصات المخبرية اللاحقة والتصوير والإجراءات والاستشارات.



ويتبع نظام جوجل الطريقة نفسها، حيث إنه يعالج المدخلات التي تتضمن صورة أو أكثر من الصور السريرية لشذوذ الجلد وما يصل إلى 45 نوعًا من البيانات الوصفية، مثل العمر؛ والجنس؛ والأعراض.



ويقول فريق بحث "جوجل"، إنه قام بتقييم النموذج من خلال 17777 حالة غير محددة من 17 عيادة للرعاية الأولية تم فحصهم في ولايتين، قاموا بتقسيم الجسم واستخدام الجزء من السجلات المؤرخة بين عامي 2010 و 2017 لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي، واحتفظوا بالجزء من 2017 إلى 2018 للتقييم.