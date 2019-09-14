السيسي: الشعب طالبني بحل ما حدث عام 2011.. فيديو

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة اليوم، السبت، أن "مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2010 و2009 وقبل ذلك ساهمت في صياغة فكر وتزييف وعي".





وأضاف: "القضايا في مصر لا يمكن أن تحل بالحركة دي، واتحركنا ودفعنا وبندفع وهندفع".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "الشعب طالبني بحل ما حدث عام 2011".وتابع: "الكلام ده في موضوع واحد، عايز منه كتير، طب عندكوا السياحة فى مصر مكنتش تضرب أبدا 3 او 4 سنين ورا بعض ويتم فقد 70 80 مليار دولار إلا باللي حصل".واستطرد: "أنا مش هقول ولا هعلق على الكلام ولكن هعلق على نتائج الكلام".