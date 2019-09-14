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أخبار العالم

ترامب: مقتل حمزة بن لادن خلال عملية على الحدود الأفغانية الباكستانية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:36 م
حمزة بن لادن نجل
حمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن
شيماء مصطفى
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

ووفقًا لنبأ عاجل أفادت به "سكاي نيوز"، قال دونالد ترامب، إن مقتل حمزة بن لادن جاء خلال عملية لمكافحة الإرهاب على الحدود الأفغانية الباكستانية.

وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، وتزوج من ابنة أحدهما، وتعهد بالانتقام لموت والده، قبل أن يتم تقديمه في أغسطس 2015 باعتباره صوتًا للتنظيم.

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