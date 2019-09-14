الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يدك شباك ولفرهامبتون بثلاثية في الشوط الأول.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق تشيلسي، على مضيفه ولفرهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة المقامة على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".





جاءت أهداف تشيلسي في الشوط الأول عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 31 من عمر اللقاء وأضاف تامي أبراهام الهدف الثاني والثالث في دقيقة 34 ، 41 من زمن المباراة .





ويسعى البلوز لإيقاف نزيف النقاط، بعد ما فشل في تحقيق الفوز بآخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مباراتين أمام ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد وخسر مباراة أمام مانشستر يونايتد، بينما حقق فوزاً وحيداً على نورويتش سيتي.





ويفتقد تشيلسي في مواجهة اليوم، لخدمات الثنائي نجولو كانتي، وإيمرسون بالميري، بسبب الإصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.



