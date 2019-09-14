فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

تصدرت النجمة إيمى طلعت زكريا، ابنة الفنان القدير طلعت زكريا، تريند جوجل، من خلال ظهورها في الاونة الاخيرة بإطلالات مميزة وأنيقة من اخر مناسبة ظهرت فيها في فرح الفنانة هنا الزاهد والفنان احمد فهمي، وظهورها مساء أمس في مهرجان القنوات الفضائية العربية لعام 2019.



ونجحت في الاونة الاخيرة في لفت الانظار اليها ونجحها في الحصول على وزن مثالى على عكس السنوات الماضية في أول ظهور لها.



وتألقت إيمى خلال الحفل بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت فستانا طويلا من الخلف وقصيرا من الأمام وتميز بالألوان والدرجات المتداخلة، ما منحها إطلالة مختلفة ومميزة، وهي الاطلالة التى ظهرت بها فى مهرجان القنوات الفضائية العربية.



وتزينت إيمى ببعض الإكسسوارات الناعمة المتناسقة مع إطلالتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الجذابة.



لذلك نعرض لك مجموعة من الصور تبرز جمالها وإناقتها.