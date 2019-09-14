المجدوب يشارك في حفل تخرج الطلاب المصريين ببرنامج بذور المستقبل في الصين

أقام السفير أسامة المجدوب، سفير مصر في بكين، مأدبة عشاء على شرف وزير قطاع الأعمال العام، الذي قام بزيارة إلى الصين على رأس وفد من كبار رجال الأعمال في مجال السيارات، وذلك لبحث فرص التعاون بين البلدين في مجال تصنيع السيارات الكهربائية محليًا في مصر.





وتجدر الإشارة إلى أن الوزير التقى خلال الزيارة مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، بحضور السفير المصري، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز مجالات التعاون الثنائي على ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وحرص الجانب المصري على الاستفادة من التجربة الصينية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في إطار الخطة الطموحة التي تتبانها الحكومة المصرية للتوسع في استخدام تلك المركبات، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر.





وقام وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى مدينة "ووهان" لتفقد عدد من المصانع المنتجة للسيارات الكهربائية.





وعلى جانب آخر، قام السفير أسامة المجدوب، بالمشاركة في حفل تخرج مجموعة الطلاب المصريين المشاركين في برنامج "بذور المستقبل" بالصين، والذي يركز على تطوير مهارات الشباب في مجال تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي.



