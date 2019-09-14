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رياضة

30 دقيقة .. الاهلي يواصل الضغط وكانو سبورت يعتمد على الكرات الطويلة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:48 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
حسن العمدة
إنتهت أول 30 دقيقة بين فريقي الاهلي وكانو سبورت بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا فى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وبدأ الاهلي بالضغط المتواصل علي وسط كانو سبورت للاستحواذ عليه وتسجيل هدف مبكر لآبراك صفوف الفريق السنغالي .

وفي الدقيقة الرابعه ، جاءت أول فرصة حقيقة للنادي الاهلي من عرضية نفذها احمد فتحي قفز لها حمدي فتحي وسددها برأسية قوية لكن أعلي من المرمي بسنتيمترات .

وفشل لاعبو كانو سبورت من السيطرة على الكرة بعد مرور 30 دقيقة.

واعتمدت لاعبو كانو علي الكرات الطويلة خلف مدافعي الاهلي مستغلا لسرعات ، ولكن محمود متولي وأيمن أشرف تصدوا لتلك المحولات .

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي، لمواجهة كانو سبورت الغيني، ضمن مناسفات ذهاب دور الت 32 من مسابقة دوري ابطال افريقيا.

وشهدت تشكيلة الأهلي عدة مفاجآت بتواجد محمد مجدي قفشه أساسيا لأول مرة مع الأحمر.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتجي - احمدي الشيخ.

خط الهجوم: رمضان صبحي ـ أفشه - مروان محسن.

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