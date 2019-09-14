بالقوة الضاربة.. تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة بطل الجزائر

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة شباب بلوزداد بطل الجزائر اليوم على ملعب ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة 8 فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وجاء تشكيل بيراميدز كالاتي :
فى حارس المرمى : أحمد الشناوي
فى الدفاع : رجب بكار ، طارق طه ، علي حبر ، عبدالله بكري
في وسط الملعب : دونجا ، عمر جابر ، عبدالله السعيد ، ابراهيم حسن
فى الهجوم : آيريك تراوري احمد علي
وجاء تشكيل بيراميدز كالاتي :
فى حارس المرمى : أحمد الشناوي
فى الدفاع : رجب بكار ، طارق طه ، علي حبر ، عبدالله بكري
في وسط الملعب : دونجا ، عمر جابر ، عبدالله السعيد ، ابراهيم حسن
فى الهجوم : آيريك تراوري احمد علي
ويجلس على دكة البدلاء :
مهدي سليمان ، محمود حمادة ، ابراهيم عادل ، محمد فتحي ، احمد توفيق ، محمد فاروق ، دودو الجباس