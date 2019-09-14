بالقوة الضاربة.. تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة بطل الجزائر

ويجلس على دكة البدلاء :





أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة شباب بلوزداد بطل الجزائر اليوم على ملعب ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة 8 فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.فى حارس المرمى : أحمد الشناويفى الدفاع : رجب بكار ، طارق طه ، علي حبر ، عبدالله بكريفي وسط الملعب : دونجا ، عمر جابر ، عبدالله السعيد ، ابراهيم حسنفى الهجوم : آيريك تراوري احمد عليمهدي سليمان ، محمود حمادة ، ابراهيم عادل ، محمد فتحي ، احمد توفيق ، محمد فاروق ، دودو الجباس