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رياضة

بالقوة الضاربة.. تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة بطل الجزائر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:08 م
بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة
أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة شباب بلوزداد بطل الجزائر اليوم على ملعب ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة 8 فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالاتي :

فى حارس المرمى : أحمد الشناوي

فى الدفاع : رجب بكار ، طارق طه ، علي حبر ، عبدالله بكري

في وسط الملعب : دونجا ، عمر جابر ، عبدالله السعيد ، ابراهيم حسن

فى الهجوم : آيريك تراوري احمد علي

ويجلس على دكة البدلاء :

مهدي سليمان ، محمود حمادة ، ابراهيم عادل ، محمد فتحي ، احمد توفيق ، محمد فاروق ، دودو الجباس

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