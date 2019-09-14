موعد إجراء اختبارات الإعادة للياقة البدنية لحكام القائمة الدولية

حددت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور موعد إجراء اختبارات إعادة اللياقة البدنية للحكام الذين رسبوا فى اختبارات للقائمة الدولية الجديدة 2020.



قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور إجراء إختبارات الإعادة للياقة البدنية يوم 25 سبتمبر الجاري .



ورسب فى الاختبارات التى سبق وأن تم إجراؤها للحكام المرشحين للقائمة الدولية مؤخرا القنائى محمد الحنفى ومحمد الصباحى وسط مشاركة 26 حكما فيما نخلف عن الاختبارات كل من هم محمود البنا ومحمد معروف وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطى.



يذكر أن اختبارات القائمة الدولية للحكام شهدت نجاح كل من: جهاد جريشة ومحمد عادل وأمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمد عزازى وأحمد شهاب.