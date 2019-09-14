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رياضة

التشكيل.. جريزمان يقود برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.. اعرف موقف ميسى

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:40 م
جريزمان
جريزمان
إسماعيل محمود
أعلن إرنستو فالفيردي ، المدير الفني لنادي برشلونة ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي فالنسيا ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل ، غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى وذلك بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه- لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - فرانكي دي يونج

خط الهجوم: بيريز - أنسو فاتي - أنطوان جريزمان.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً ، على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكاتلوني.

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