التشكيل.. جريزمان يقود برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.. اعرف موقف ميسى

أعلن إرنستو فالفيردي ، المدير الفني لنادي برشلونة ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي فالنسيا ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل ، غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى وذلك بسبب الإصابة.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه- لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - فرانكي دي يونج
خط الهجوم: بيريز - أنسو فاتي - أنطوان جريزمان.
وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً ، على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكاتلوني.
وشهد التشكيل ، غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى وذلك بسبب الإصابة.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه- لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - فرانكي دي يونج
خط الهجوم: بيريز - أنسو فاتي - أنطوان جريزمان.
وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً ، على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكاتلوني.