التشكيل.. جريزمان يقود برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.. اعرف موقف ميسى

أعلن إرنستو فالفيردي ، المدير الفني لنادي برشلونة ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي فالنسيا ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.



وشهد التشكيل ، غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى وذلك بسبب الإصابة.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: تير شتيجن



خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه- لينجليه - جوردي ألبا



خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - فرانكي دي يونج



خط الهجوم: بيريز - أنسو فاتي - أنطوان جريزمان.



وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً ، على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكاتلوني.