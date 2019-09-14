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رياضة

طرد محمد النني وخسارة مذلة في أولى مبارياته مع بيشكتاش بالدوري التركي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:58 م
محمد النني
محمد النني
إسماعيل محمود
طرد المصري محمد النني المنضم حديثًا لفريق بيشكتاش ، في أولى مباراياته مع فريقه الجديد ،أمام غازي عنتاب في الدوري التركي.

وأشهر ميلار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه النني ، وكايودا لاعب نادي غازي عنتاب ، بعد مشاجرة بين اللاعبين ، ليكمل بيشكتاش المباراة بـ 9 لاعبين ، بعد طرد الكرواتي فيدا في بداية المباراة.

وانتهت المباراة بفوز غازي عنتاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ليتراجع بيشكتاش للمركز الحادي عشر في الدوري برصيد 4 نقاط ، في المباراة الأولى لمحمد النني مع فريقه الجديد.

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