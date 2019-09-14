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اقتصاد

البنك الأفريقي للتنمية يطرح سندات دولارية بـ 2 مليار دولار

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:53 م
البنك الافريقي
البنك الافريقي
محمد يحيي
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن إصدار سندات دولية بـملياري دولار بفترة استحقاق تصل لـ3 سنوات وبعائد فائدة بلغ 1.625% ، ليبلغ إجمالي طلبات التغطية له لـ 2.8 مليار دولار وبمشاركة 53 مستثمرًا دولياً.

قال تقرير صادر عن البنك إنه سبق تسعير سندات باليورو لمدة 10 سنوات بقيمة بلغت مليار يورو؛ موضحًا أن هناك اهتمامًا من جانب المستثمرين من جانب البنوك المركزية الأفريقية.

وذكر أن البنك حقق انتشارًا للاكتتاب علي سوق السندات الأمريكية، موضحًا أن التداول علي تلك السندات سيوفر التمويل الملائم لمشروعات القارة السمراء.

ونجح البنك الأفريقي للتنمية مع أوائل العام الجاري في جمع 4.4 مليار دولار في الاكتتاب في السندات الدولارية بنسبة 61% من جملة مستهدفات الاقتراض للبنك.

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