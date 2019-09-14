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رياضة

بعد الفوز على كانو سبورت.. صلاح محسن يسجل هدفه الخامس في دوري الأبطال

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:42 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
نجح صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وسجل صلاح محسن هدفه الخامس بقميص النادي الأهلي في البطولات الإفريقية على مدار 12مباراة إفريقية شارك فيها منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

وكان صلاح محسن استهل أهدافه الإفريقية في شباك كمبالا ستي بطل أوغندا وعاد ليسجل في شباك هورويا الغيني في ربع نهائي دوري الأبطال، النسخة قبل الماضية.

وتمكن مهاجم الأهلي من تسجيل هدفين في شباك «اطلع برة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي للنسخة الحالية من البطولة وأضاف الهدف الخامس مساء اليوم.

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