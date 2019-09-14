الحجي ضيوف ينزل أرض الملعب بعد انتهاء مباراة الزمالك وجينراسيون لهذا السبب..صور

حرص الحجي ضيوف نجم منتخب السنغال السابق على النزول لأرض ملعب مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي بعد نهاية المباراة .



ياتي هذا من أجل مصافحة اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة الزمالك في السنغال والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي والمرافق للبعثة.



وتعرض الفريق الابيض للخسارة أمام جينراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

