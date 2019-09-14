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فن

منة فضالي والأسطورة معاً .. شاهد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:06 م
منة فضالى و محمد
منة فضالى و محمد رمضان
القسم الميدانى
نشرت الفنانة منة فضالى عددًا من الصور له مع مجموعة مع الفنانين من مهرجان القنوات الفضائية؛ عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلّقت منة فضالى على الصور قائلة: "اتشرفت بلقاء أصدقائي النجوم اللي بحبهم جدا جدا واني كنت وسط كوكبة من النجوم أثناء التكريم حبيبي نجم سوريا معتصم النهار نورت يا غالي وصديقي النجم ابن البلد محمد رمضان". 

وتابعت: "دكتوري اللي له فضل إني أوصل للوزن الجميل ده دكتور باهي هاني نحات السعادة وأخيرا صديق العمر واللي دايما مخليني مختلفة مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري شكرا مهرجان الفضائيات على التكريم ♥️♥️♥️♥️♥️ love u all تكريمي عن دور كاملة في مسلسل قيد عائلي ❤❤ ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 

منورين - الف مبروك - تستاهلي 

وكانت منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.

 

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