الجواز حلو.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بعدد من الصور..شاهد

نشرت الاعلامية رضوى الشربيني عددا من الصور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".



وعلقت رضوى الشربيني على الصور قائلة: " الجواز حلو لما يكون مع الشريك الصح...مليون مبروك يا حبيبى❤️ ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي



عسل يا رودى - دايما زى القمر - ايه الجمال ده



وحققت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" الذى استمر عرضه لثلاثة مواسم متتالية، انتشارًا كبيرًا، خصوصًا بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات.