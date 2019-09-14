ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجواز حلو.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بعدد من الصور..شاهد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:38 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
القسم الميدانى
نشرت الاعلامية رضوى الشربيني عددا من الصور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلقت رضوى الشربيني على الصور قائلة: " الجواز حلو لما يكون مع الشريك الصح...مليون مبروك يا حبيبى❤️ ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي

عسل يا رودى - دايما زى القمر - ايه الجمال ده

وحققت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" الذى استمر عرضه لثلاثة مواسم متتالية، انتشارًا كبيرًا، خصوصًا بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياريت ترجعي .. رضوى الشربيني توجه رسالة لـ إليسا بعد اعتزالها

موجز السوشيال ميديا.. رضوى الشربيني توجه رسالة إلى إليسا بعد اعتزالها... محمود العسيلي يقلد عمرو دياب.. ومتابعوه: تفتكر كدا هنحبك

5 عناصر .. سر نجاح خلطة رضوى الشربينى فى برنامج "هى وبس"

كنت هموت.. أحدث إطلالة لـ رضوى الشربينى .. شاهد

انت كمان شوفني حلوة مهما اتغيرت.. مفيدة شيحة تشعل انستجرام برسالة للرجال

مساء العسل .. أحدث ظهور لـ رضوى الشربينى على السوشيال ميديا.. شاهد

ترشيحاتنا

فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

بخلخال.. ظهور جديد لـ أحمد فهمى وهنا الزاهد بعد زفافهما

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

أخيراً.. الأهلي يكشف السبب وراء عدم إذاعة مباراته مع كانو سبورت

القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور