شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

حقق النادي الأهلي فوزًا مهما على حساب مضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقد احتفل لاعبو النادي الأهلي بالفوز علي كانو سبورت بهدفين دون رد على طريقة مؤمن زكريا للشد من أزره ودعمه ومساندته لتجاوز الأزمة التي يمر بها فى الفترة الحالية ، وفي رسالة واضحة ومباشرة انهم خلفه حتى يعبر تلك الأزمة.



سجل هدفي اللقاء صلاح محسن ووليد سليمان ، وحرصا الثنائي على الاحتفال بعد كل هدف بطريقة المؤ



هدف صلاح محسن هو الهدف الخامس له في البطولات الإفريقية على مدار 12 مباراة إفريقية شارك فيها منذ انضمامه للقلعة الحمراء.



فيما سجل الهدف الثاني في اللقاء وليد سليمان ، ليرفع حاوي الأهلي رصيده من الأهداف الإفريقية إلى 17 هدفا متربعا على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الإفريقية.



واحتل وليد سليمان المركز الخامس في القائمة التاريخية لهدافي نادي القرن في البطولات الإفريقية التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي برصيد 37 هدفا.



ويأتي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق في المركز الثاني برصيد 32 هدفا.



وفي المركز الثالث يأتي عماد متعب نجم الأهلي السابق برصيد 28 هدفا ، فيما احتل محمد بركات، وفلافيو، المركز الرابع برصيد 18 هدفا، وبعد الهدف الذي أحرزه اليوم في مرمى كانو سبورت تقدم وليد سليمان إلى المركز الخامس برصيد 17 هدفا بالتساوي مع حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق.