ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:33 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
ريهام بكير
حقق النادي الأهلي فوزًا مهما على حساب مضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقد احتفل لاعبو النادي الأهلي بالفوز علي كانو سبورت بهدفين دون رد على طريقة مؤمن زكريا للشد من أزره ودعمه ومساندته لتجاوز الأزمة التي يمر بها فى الفترة الحالية ، وفي رسالة واضحة ومباشرة انهم خلفه حتى يعبر تلك الأزمة.

سجل هدفي اللقاء صلاح محسن ووليد سليمان ، وحرصا الثنائي على الاحتفال بعد كل هدف بطريقة المؤ

هدف صلاح محسن هو الهدف الخامس له في البطولات الإفريقية على مدار 12 مباراة إفريقية شارك فيها منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

فيما سجل الهدف الثاني في اللقاء وليد سليمان ، ليرفع حاوي الأهلي رصيده من الأهداف الإفريقية إلى 17 هدفا متربعا على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الإفريقية.

واحتل وليد سليمان المركز الخامس في القائمة التاريخية لهدافي نادي القرن في البطولات الإفريقية التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي برصيد 37 هدفا.

ويأتي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق في المركز الثاني برصيد 32 هدفا.

وفي المركز الثالث يأتي عماد متعب نجم الأهلي السابق برصيد 28 هدفا ، فيما احتل محمد بركات، وفلافيو، المركز الرابع برصيد 18 هدفا، وبعد الهدف الذي أحرزه اليوم في مرمى كانو سبورت تقدم وليد سليمان إلى المركز الخامس برصيد 17 هدفا بالتساوي مع حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيل الحالي لـ القمة 118.. مؤمن زكريا الهداف ورقم سلبي لـ نجم الزمالك

بعد الفوز على كانو سبورت.. صلاح محسن يسجل هدفه الخامس في دوري الأبطال

الهدف الـ 17.. وليد سليمان يعادل رقم حسام حسن الإفريقي مع الاهلي

وليد سليمان يوجه رسالة لجمهور الاهلي عن مؤمن زكريا...شاهد

ترشيحاتنا

أنا صاحب الكورة .. الزمالك يتجرع هزيمة أفريقية في المتناول .. أسبابها وحلول لقاء العودة .. فيديو

تعليق صادم من ميتشو عقب هزيمة الزمالك الأولى أفريقيًا ..فيديو

أول قرار من فايلر بعد فوز الأهلى على كانو سبورت فى غينيا الاستوائية

برلماني يفجر مفاجأة عن الهارب محمد علي

رغم عدم إذاعة المباراة .. الاهلي يسعد جماهيره ويتغلب على كانو سبورت 2-0

تفاصيل إصابة أيمن اشرف بعد خروجه خلال مباراة الاهلي وكانو سبورت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا